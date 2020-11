Donald Trump e Joe Biden, candidatos nos EUA AFP

Por AFP

Washington - Confira abaixo os estados já conquistados pelo presidente dos EUA, o republicano Donald Trump, e seu oponente democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, segundo as projeções dos principais jornais americanos.



Entre parênteses está a quantidade de grandes eleitores por estado. Para chegar à Casa Branca, são necessários 270.



Em torno das 9h GMT (6h em Brasília) desta quarta-feira, Biden liderava a corrida, mas Trump ganhou territórios importantes, como Flórida e Texas. Os resultados de nove estados, incluindo Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Carolina do Norte ainda são desconhecidos.



TRUMP (213)



Alabama (9)



Arkansas (6)



Carolina do Sul (9)



Dakota do Norte (3)



Dakota do Sul (3)



Flórida (29)



Idaho (4)



Indiana (11)



Kansas (6)



Kentucky (8)



Louisiana (8)



Montana (3)



Mississippi (6)



Missouri (10)



Nebraska (4)



Ohio (18)



Oklahoma (7)



Tennessee (11)



Texas (38)



Utah (6)



Virgínia Occidental (5)



Wyoming (3)



BIDEN (238)



Arizona (11)



Califórnia (55)



Colorado (9)



Connecticut (7)



Delaware (3)



Havaí (4)



Illinois (20)



Maine (3)



Maryland (10)



Massachusetts (11)



Minnesota (10)



Nebraska (1)



New Hampshire (4)



Nova Jersey (14)



Nova York (29)



Novo México (5)



Oregon (7)



Rhode Island (4)



Vermont (3)



Virgínia (13)



Washington, D.C. (3)



Estado de Washington (12)