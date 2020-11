Por O Dia

Publicado 04/11/2020 09:38 | Atualizado 04/11/2020 10:06

Washington, Estados Unidos - O estado de Oregon se tornou o primeiro do país a descriminalizar o porte de pequenas quantidades de drogas pesadas, incluindo cocaína, heroína, LSD e metanfetamina. Nesta terça-feira, eleitores foram às urnas e aprovaram alterações na legislação, como a multa de cerca de US$ 100 para o usuário flagrado com pequenas quantidades. Ele também deverá participar de um programa de recuperação para dependentes químicos. Não há mais previsão de prisão. O uso terapêutico de cogumelos psicodélicos para adultos também foi autorizado.

Já os estados de Nova Jersey e Arizona aprovaram a legalização da maconha para uso recreativo na terça-feira. A Dakota do Sul está prestes a permitir o uso da droga para fins medicinais e recreativos. A medida caminha para ser aprovada com a apuração dos votos em 90%. O Mississippi também avança para liberar o uso medicinal da maconha.