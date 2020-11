Candidato democrata Joe Biden AFP

Por AFP

Delaware - O candidato democrata Joe Biden disse que está no "caminho" para vencer as eleições nos Estados Unidos contra o presidente Donald Trump, em meio ao suspense sobre os resultados.



"Acho que estamos no bom caminho para vencer esta eleição", afirmou Biden a seus seguidores em um anúncio transmitido ao vivo pela televisão em Wilmington, Delaware, onde o democrata mora. "A eleição não acaba até que todos os votos seja contado", acrescentou o candidato, de 77 anos.



Trump venceu na Flórida, um dos estados mais disputados, com 29 votos no colégio eleitoral, onde as pesquisas indicavam resultados muito apertados.



Mas o veterano ex-presidente de Barack Obama afirmou estar confiante em suas chances no Arizona, estado onde Trump venceu há quatro anos e reforçou sua vitória em Minnesota.



"Ainda estamos na disputa na Geórgia. E me sinto otimista sobre o Wisconsin e o Michigan. E certamente vai levar um certo tempo, mas vamos vencer na Pensilvânia", disse o democrata.



Biden informou, ainda, que não corresponde nem a ele, nem a seu adversário quem é o vencedor das eleições.



"Esta é uma decisão do povo americano. Mas sou otimista sobre o resultado", afirmou o candidato, que também venceu sem surpresas em estados como Maryland, Nova York e Virgínia.