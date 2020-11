Papa Francisco condenou o ataque que assassinou três pessoas próximo à Catedral Notre-Dame Vaticano/ AFP

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 11:28 | Atualizado 04/11/2020 11:58

O vigário da cidade italiana Borgio Verezzi, dom Fabio Ragusa, criticou o papa Francisco durante uma missa e o chamou de "um herege que deve ser convertido", ao comentar a opinião do argentino sobre as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Ele foi denunciado por declarações pesadas contra o papa e acabou sendo suspenso pelo bispo da região, monsenhor Guglielmo Borghetti. As informações são da agência de notícias italiana ANSA.

Por duas vezes nas missas da manhã e da noite do último domingo, Ragusa fez as declarações. "Indigno, herege e necessitando de conversão", disparou na homilia. Os fiéis o criticaram na primeira celebração, mas na segunda deixaram a igreja e reclamaram da postura do religioso para o padre oficial.

Publicidade

O sacerdote Joy Thottamkara, que esteve na missa da noite de domingo, interviu e interrompeu Ragusa: "Você está fora do assunto a respeito do Evangelho, termine a homilia e continue a missa".