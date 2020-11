Candidato democrata Joe Biden AFP

Por IG - Último Segundo

São Paulo - Com as urnas fechadas desde às 18 horas de terça nos Estados Unidos, a apuração dos votos na eleição presidencial vem indicando até o momento leve vantagem do Democrata Joe Biden sobre o republicano Donald Trump por 238 delegados contra 213, respectivamente.

Contudo, resultados em três estados são decisivos para que o pleito seja confirmado, sendo eles, Michigan, Wisconsin e Nevada, que somados, representam 32 delegados.

Confira as parciais até o momento:

NEVADA (6 delegados)

Joe Biden: 49,3%

Donald Trump: 48,7%

(86% das urnas apuradas)

WISCONSIN (10 delegados)

Joe Biden: 49,5%

Donald Trump: 48,8%

(97% das urnas apuradas)

MICHIGAN (16 delegados)

Joe Biden: 49,5%

Donald Trump: 48,8%

(92% das urnas apuradas)

Biden perdia em Michigan até o início da manhã desta quarta, quando os resultados passaram a ser favoráveis para o democrata, que assumiu a dianteira.

Contudo, a Geórgia, outro estado importante para a disputa tem Trump como favorito, com a preferência de 50,5% do eleitorado até o momento. A unidade representa 16 votos no colegiado.