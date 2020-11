Memes circulam pelas redes sociais Reprodução Twitter

Por IG - Último Segundo

Publicado 04/11/2020 15:40 | Atualizado 04/11/2020 15:46

São Paulo - A "Superterça", como é conhecido o dia da votação oficial nos Estados Unidos, e que geralmente apresenta ao mundo o novo presidente da potência americana, terminou sem nehuma perspectiva clara sobre quem é o favorito para assumir a Casa Branca. Com o placar congelado desde o início da manhã desta quarta-feira, a tensão em torno do resultado das eleições americanas deu espaço para o humor com milhares de memes circulando nas redes sociais brasileiras.

A geopolítica e os candidatos norte-americanos ficam em segundo plano na lista dos melhores memes, que preferem focar nas falhas e deficiências do sistema eleitoral da "maior democracia do mundo" - como os Estados Unidos é classificado geralmente.



As torcidas dos dois lados, os nomes dos estados americanos e o famigerado voto pelo correio também são alvos de piadas entre os brasileiros. Além disso há referências de outras apurações ocorridos na Brasil que poderiam ser utilizadas como inspiração por Donald Trump para ter um resultado positivo.