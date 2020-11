Candidato democrata Joe Biden AFP

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 16:44 | Atualizado 04/11/2020 17:08

Nova York - Joe Biden, o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, venceu a disputa no estado do Wisconsin. De acordo com o apurado, Biden teve 49,4% dos votos contra 48,8% para o republicano Donald Trump. Até o momento, 99% das urnas já foram verificadas.

Com isso, Biden conquistou os 10 delegados do estado no Colégio Eleitoral e ampliou para 237 seu total de votos no órgão que, efetivamente, determina o presidente do EUA. Até agora, Trump está com 213 delegados. Para se eleger presidente, são necessários 270 delegados.