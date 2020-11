Candidato que faleceu em outubro foi eleito na Dakota do Norte Reprodução Facebook

Nova York - David Andahl, republicano apoiador de Trump, foi eleito pelo 8º distrito da Dakota do Norte para representá-los no parlamento do estado. Recebeu 35,53% dos votos válidos. A notícia chama atenção pelo fato de que o candidato faleceu no dia 5 de outubro, vítima de complicações do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Segundo o secretário de estado da Dakota do Norte, Alvin Jaeger, como as votações via correspondência se iniciaram no dia 18 de setembro no estado, o nome de David não pôde ser retirado das células eleitorais.

Agora, o partido republicano terá que se reunir e escolher uma pessoa para subsituir o falecido para a vaga no parlamento.

"Ele foi muito cauteloso, especialmente porque tinha alguns problemas de saúde, mas não foi capaz de evitar essa doença. Estamos com o coração partido e pedimos que ele seja lembrado não por como morreu, mas por como viveu", é dito em uma postagem feita por sua família nas redes sociais para comunicar a morte de David.

Donald Trump ganhou com folga na Dakota do Norte. Com mais de 90% das urnas apuradas, o republicano tem 30 pontos de vantagem sobre o rival Joe Biden. Historicamente ligado ao partido republicano, o estado tem 3 delegados no colégio eleitoral.