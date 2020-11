Mulher descobre traição de namorado pelo reflexo dos óculos dele em selfie Reprodução Tik Tok

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 17:02 | Atualizado 04/11/2020 17:09

Rio - Uma mulher descobriu que estava sendo traída após receber uma selfie do namorado. Segundo Sydney Kinsch, ela descobriu o caso extraconjugal após perceber a existência de pernas femininas no reflexo do óculos do parceiro em uma foto que recebeu dele.

Sydney Kinsch comentou o caso através do Tik Tok. "Aquela vez em que meu namorado há quatro anos me mandou uma foto no Snapchat me traindo", disse.

"Verifique os reflexos nos óculos dos seus namorados, moças", advertiu.

O vídeo, em que ela aparece com a foto ao fundo, já foi visto mais de 1,6 milhão de vezes.