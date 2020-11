Droga estava em mexilhões chilenos congelados em um contêiner Divulgação ABPA

A polícia italiana apreendeu, no porto de Gioia Tauro, na Calábria (sul), quase uma tonelada de cocaína escondida em um contêiner com mexilhões congelados provenientes do Chile - informou a corporação em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (5).

Avaliados em cerca de US$ 220 milhões, os 932 quilos de cocaína, quase pura, estavam escondidos em 800 barras distribuídas em 37 sacolas, acrescentou a polícia.

A apreensão foi fruto de uma importante operação de investigação e supervisão das mercadorias que passam pelo maior porto de Calábria, terra da 'Ndrangheta, a temida máfia calabresa, com ramificações em toda América Latina.

Ainda de acordo com a nota, mais de 2.200 contêineres provenientes do continente americano foram inspecionados por escâneres especiais. A "caixa" onde a droga estava escondida foi identificada com esse sistema.