Donald Trump e Joe Biden, candidatos nos EUA AFP

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 13:13 | Atualizado 05/11/2020 13:16

Geórgia - O porta-voz do secretário de Estado da Géorgia, Brad Raffensperger, falou sobre o atraso na apuração dos votos em uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira. Ele afirmou que os funcionários de alguns condados se esqueceram de clicar no botão "upload" para carregar os votos, e só os enviaram após o estado lembrá-los.

A Geórgia é um dos últimos estados americanos a terminar de contar seus votos e, com 16 delegados e mais de 95% de suas urnas já apuradas, é considerado decisivo na disputa. Por enquanto, Donald Trump está na frente, com uma vantagem muito apertada, de 0.4%, menos de 20 mil votos. Como as regiões que ainda não foram apuradas são justamente as zonas mais urbanas, onde Biden é mais forte, a expectativa é que o candidato democrata consiga superar essa quantidade e vencer no estado - conseguindo assim a marca de 270 votos no colégio eleitoral necessários para ganhar a eleição.

Segundo o porta-voz da Geórgia, faltam cerca de 60 mil votos para serem contabilizados. "Estamos priorizando a precisão e não a rapidez", afirmou ele. A previsão é de que a apuração se conclua até o final do dia.

Outros estados seguem em situação parecida e também podem decidir a eleição, como Nevada e Pensilvânia.