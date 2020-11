É um número acima do esperado pelos analistas, que previam em torno de 735 mil novas inscrições no seguro-desemprego AFP

Por AFP

EUA - Os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram ligeiramente na semana passada - apontam números publicados pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, no momento em que o país permanece à espera dos resultados da eleição presidencial.



Entre 25 e 31 de outubro, 751 mil pessoas se inscreveram como desempregadas, contra 758 mil da semana anterior, segundo dados revisados para cima. É um número acima do esperado pelos analistas, que previam em torno de 735 mil novas inscrições.



No total, 7,3 milhões de americanos continuavam inscritos no seguro-desemprego entre 18 e 24 de outubro, o que representa 538.000 a menos do que na semana anterior.



Somando-se outros benefícios sociais oferecidos, 21,5 milhões de pessoas recebem ajudas, 1,5 milhão a menos que na semana anterior, mas ainda 15 vezes mais do que no mesmo período do ano passado.



O número de desempregados "continua diminuindo, mas em um ritmo mais lento, o que indica que o mercado laboral continua frágil", tuitou o economista Diane Swonk, da Grant Thornton.