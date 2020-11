Juíz rejeita ação judicial da campanha de Trump na Geórgia AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/11/2020 14:26 | Atualizado 05/11/2020 14:53

Geórgia - Um juiz do Estado americano da Geórgia rejeitou uma ação do Partido Republicano estadual e da campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pedia para que a Justiça garantisse que o condado de Cathan siga as regras de apuração de votos por correio. O magistrado não forneceu explicação para a decisão.



O processo levantou preocupações sobre 53 cédulas que os observadores disseram não fazer parte de um lote original de cédulas. Os funcionários eleitorais do condado testemunharam que todas as 53 cédulas foram recebidas dentro do prazo.