iPhone 12 Pro Max Divulgação

Por O Dia

Brasil - A Apple anunciou nesta quinta-feira a data de lançamento dos novos aparelhos no Brasil. O iPhone 12 mini e o iPhone 12 Pro Max chegam ao país no dia 20 deste mês. Entretanto, os preços não foram divulgados pela empresa.

Além do Brasil, os novos modelos vão chegar no dia 20 para mais 25 países. A data foi revelada durante um comunicado para a imprensa sobre informações do início da pré-venda dos aparelhos nos Estados Unidos, que começa nesta sexta-feira. Já o lançamento nas lojas ocorre no dia 13 nos EUA e em alguns outros países.



Nos EUA, o modelo mais em conta, o iPhone 12 mini, vai custar US$ 699, enquanto o modelo mais caro US$ 1.099. Outros dois modelos da linha, como o iPhone 12 e o iPhone 12 Pro, também devem ser lançados por aqui ainda neste ano, mas ainda não há data oficial.

A novidade dos aparelhos da nova geração da Apple é a compatibilidade com a rede 5G. Outras melhorias são nas câmeras e no processador.

iPhone 12 mini

Os modelos têm novo design com as maiores telas Super Retina XDR de ponta a ponta em um iPhone, e a nova parte frontal em Ceramic Shield, para o aparelho ter uma melhor resistência. O aparelho conta com a A14 Bionic, desenvolvido pela Apple, para ser o chip mais rápido.

Combinado ao sistema de câmera dupla, ele oferece novos recursos de fotografia computacional e melhoria na qualidade de vídeo. Os modelos do iPhone 12 também apresentam a tecnologia MagSafe, com recarga sem fio de alta potência e um novo ecossistema de acessórios com encaixe fácil no iPhone.

O iPhone 12 mini têm estrutura de alumínio e estarão disponíveis em cinco lindas cores: azul, verde, preto, branco e vermelha, com parte da receita proveniente da venda de cada repassada para o Fundo Global de Combate à AIDS até dia 31 de dezembro.

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max

Os sistemas de câmera Pro reimaginados incluem uma câmera ultra-angular, uma câmera teleobjetiva com distância focal ainda mais longa no iPhone 12 Pro Max e as novas câmeras grande-angulares para capturar belas imagens com qualidade profissional e vídeos em ambientes iluminados e com pouca luz

Os sistemas de câmera Pro reimaginados incluem uma câmera ultra-angular, uma câmera teleobjetiva com distância focal ainda mais longa no iPhone 12 Pro Max e as novas câmeras grande-angulares para capturar belas imagens com qualidade profissional e vídeos em ambientes iluminados e com pouca luz

O iPhone 12 Pro Max estará disponível em estrutura de aço inoxidável e quatro cores, incluindo grafite, prateado, dourado e azul-Pacífico.