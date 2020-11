Resultado das eleições na Pensilvânia pode ser conhecido nesta quinta ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Por AFP

Publicado 05/11/2020 17:09 | Atualizado 05/11/2020 17:10

Nova York - O resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos no estado da Pensilvânia, que pode ser chave para aumentar a vantagem do candidato democrata rumo à Casa Branca, poderá ser conhecido ainda nesta quinta-feira (5), anunciou uma encarregada do governo local à emissora CNN.

"Acho que definitivamente poderia" se saber o resultado nesta quinta, disse Kathy Boockvar, secretária do estado, encarregada, entre outras coisas, do trabalho eleitoral.

"Estivemos dizendo que teríamos a grande maioria dos votos apurados até amanhã, mas parece que poderíamos ter uma grande maioria contabilizada hoje", afirmou.

A Pensilvânia é um dos cinco estados onde ainda não se conhece o vencedor e seus 20 votos no Colégio Eleitoral poderia dar ou a vitória ou uma grande vantagem a Biden, que tem entre 253 e 264 votos nesta instância (a depender da contabilização ou não dos votos do Arizona), contra 214 para Trump.

O número mágico para se chegar à Presidência é de 270 votos no Colégio Eleitoral, razão pela qual o candidato democrata pode alcançar este número se vencer na Pensilvânia, que é seu estado natal.

Se Trump vencer, ao contrário, suas chances de se reeleger aumentariam, mas não seria o bastante para se proclamar vencedor.

No começo da tarde, 92% dos votos tinham sido contabilizados neste estado industrial de uma região conhecida como Cinturão da Ferrugem, devido às zonas operárias desindustrializadas e economicamente deprimidas.

Trump mantém a dianteira na Pensilvânia, mas sua vantagem com relação ao adversário diminui à medida que as horas avançam.