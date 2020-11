Joe Biden Reprodução/Twitter

Por AFP

Geórgia, EUA - O candidato democrata Joe Biden abriu vantagem sobre seu rival, o presidente Donald Trump, no estado da Geórgia, crucial na disputa pela Casa Branca - informa a imprensa americana nesta sexta-feira (6), enquanto a apuração segue.



Segundo as emissoras de televisão Fox e CNN, Biden foi reduzindo a distância em relação a Trump e agora lidera com uma diferença de 917 votos neste estado do sul do país.