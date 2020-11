Ações de resgate estão em curso em meio aos destroços dos confrontos militares na região separatista do Nagorno Karabakh KAREN MINASYAN / AFP

Três civis foram mortos na manhã desta sexta-feira (6) em bombardeios lançados pelas forças azerbaijanas na principal cidade de Nagorno Karabakh - anunciou a Armênia, após semanas de disputa pelo controle da região separatista. A porta-voz do Exército armênio Shushan Stepanyan disse no Twitter que Setepanakert foi mais uma vez alvo de bombardeios.

"Um foguete atingiu uma área residencial, matando três civis", afirmou, acrescentando que também houve bombardeios sobre Chucha, uma cidade estratégica localizada ao sul de Stepanakert.

O Ministério da Defesa do Azerbaijão relatou, por sua vez, disparo inimigo pela manhã na cidade de Terter e em outras duas localidades. Também relatou bombardeios à noite em uma cidade na região de Goronboi. No Twitter, o Exército de Nagorno Karabakh afirmou que os combates continuavam "ao longo das partes principais do 'front'".

"Vários ataques de unidades do Azerbaijão em Chucha foram igualmente repelidos", acrescentou, garantindo que se tem "total controle da situação".

No início da década de 1990, Nagorno Karabakh se separou do Azerbaijão, causando uma primeira guerra na região que causou 30.000 mortes. Desde sua retomada, em 27 de setembro, os confrontos já deixaram mais de 1.250 mortos, segundo balanços parciais. Esses números são, provavelmente, mais altos, já que o Azerbaijão não divulga suas perdas militares.

Até o momento, três tréguas humanitárias - negociadas com a mediação de Rússia, França e Estados Unidos - falharam. Esta semana, a ONU mencionou possíveis crimes de guerra, devido a ataques "indiscriminados" contra civis. A Armênia solicitou assistência militar da Rússia, enquanto o Azerbaijão conta com o apoio da Turquia, acusada de lhe fornecer mercenários.