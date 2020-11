Joe Biden já foi senador e vice-presidente dos Estados Unidos Saul Loeb/AFP

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 11:13 | Atualizado 06/11/2020 11:21

Washington - Confirmando a expectativa do Partido Democrata, Joe Biden acabou de ultrapassar Trump no estado da Pensilvânia e está cada vez mais perto da Casa Branca.

Com 95% dos votos apurados no estado, sua vantagem é de 5.587 votos para Trump. Com 20 delegados no colégio eleitoral, a Pensilvânia, sozinha, já garantiria a vitória de Biden, que tem, no momento, 253 votos - restando apenas 17 para alcançar a maioria necessária de 270.

A ultrapassagem na Pensilvânia, assim como na Geórgia, já era esperada, já que eleitores do Partido Democrata votaram muito mais pelos correios do que eleitores do Partido Republicano.

Os outros caminhos para a vitória de Biden incluem a Geórgia (16 delegados), onde ele também ultrapassou Trump, Nevada (6 delegados), onde 89% dos votos foram apurados e ele lidera com uma margem apertada, de 0.9%, e o Arizona (11 delegados), onde algumas emissoras de TV já deram como certo para o democrata, apesar de apenas 90% dos votos terem sido apurados.

Trump lidera apenas na Carolina do Norte e no Alaska, e precisaria de uma virada na Pensilvânia, na Geórgia e em mais um estado para vencer.