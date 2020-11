Cliente sem máscara usa saco plástico para entrar em lanchonete Reprodução

Por iG

Londres - Um cliente que não estava com máscara para se protegar contra a Covid-19 teve que recorrer a um jeito inusitado e criativo para poder entrar, nesta semana, em uma lanchonete em Plymouth, na Inglaterra, e comprar um sanduíche.

Na imagem é possível ver que o homem improvisou um saco plástico, com dois furos para os olhos. No início, o cliente assustou os funcionários e as pessoas no estabelecimento.

Mas depois, todos riram com a situação, contou o tablóide "Sun". Mas o homem foi orientado a usar uma máscara na próxima visita.

O Reino Unido adotou novas restrições contra a Covid-19. O primeiro ministro Boris Johnson chegou a dizer que são esperadas milhares de mortes por dia em meados de dezembro.

O líder britânico pediu que a população não saia de casa nas próximas quatro semanas.