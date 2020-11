Mundo & Ciência

Brasileiro é suspeito de matar a mãe a facadas em Portugal

Segundo o jornal 'Correio da Manhã', o motivo do crime foi as intensas reclamações da mãe relacionadas à falta de interesse do filho com os estudos e trabalho

Publicado 06/11/2020 10:28 | Atualizado há 4 horas