Por O Dia

Wilmington - O candidato democrata Joe Biden e sua vice, Kamala Harris, farão um discurso nesta sexta-feira à noite, enquanto Biden assume a liderança na votação nos estados-chave para ganhar a eleição presidencial dos Estados Unidos, informou um funcionário de sua campanha.



Biden - que não proclamou vitória, mas foi chamado de "presidente eleito" pela presidente da Câmara Nancy Pelosi - falará mais tarde em sua cidade natal, Wilmington, Delaware, disse o oficial de campanha.

Com 253 votos no colégio eleitoral, Biden precisaria apenas confirmar sua vitória na Pensilvânia (20 delegados) para vencer; ou, em outro cenário, em ao menos dois estados entre Geórgia (16 delegados), Arizona (11 delegados) e Nevada (6 delegados). Ele está na frente em todos, com mais de 90% dos votos apurados nos quatro estados.

Trump lidera apenas na Carolina do Norte e no Alaska, e precisaria de uma improvável virada na Pensilvânia, na Geórgia e em pelo menos mais um estado para vencer.

*Com informações da AFP