Eleitores de Biden dançaram 'Baile de Favela' para comemorar virada contra Trump

Por O Dia

EUA - Em um vídeo que viralizou na internet, na tarde desta sexta-feira, estadunidenses apareceram dançando 'Baile de favela' durante um protesto a favor do candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e pela contagem de todos os votos nas eleições norte-americanas. Nas imagens compartilhadas por Renê Silva e gravadas pela jornalista Heloisa Villela, norte-americanos se divertem ao som do funk do Mc João.

O vídeo foi gravado durante um ato que ocorre na Filadélfia, que fica no estado da Pensilvânia. No estado, o candidato Biden lidera o número de votos contra o atual presidente dos EUA, Donald Trump. O estado é um dos decisivos para descobrir quem será o próximo presidente do país.

"Consegue ouvir isso? Baile Favela na festa aqui, em português?", disse a jornalista enquanto gravava o vídeo.

Nas redes, internautas brincaram e criaram memes com o vídeo. Uma delas escreveu "Biden de favela" e outra "O Brasil fornece meme, funk, sistema eleitoral veloz, sus, feijoada... Sinceramente quem são os EUA??".