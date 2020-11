O cantor Michael Jackson Internet

Por ESTADÃO CONTEÚDO

06/11/2020

Nova York - A herança do astro pop Michael Jackson parece inesgotável. Segundo o site The Blast, que publicou informações sobre a quantia que o Rei do Pop deixou aos filhos Paris Jackson, Michael Jr. e Prince Michael e a mãe de Jackson, Katherine, os herdeiros já receberam em onze anos, desde sua morte, algo como 2 bilhões de dólares, ou R$ 11 bilhões.



Ainda segundo o site, a maior parte do valor vem do pagamento de direitos autorais às músicas de Michael, que estão pulverizadas pelo mundo em todos os catálogos de serviços de streaming. Os documentos mostrados pelo The Blast apontam que a divisão igual entre a mãe e os filhos no recebimento desses direitos era um desejo de Michael. Em 2009, ano de morte do astro, a família Jackson estava com dívidas que chegavam aos 500 milhões de dólares (algo como R$ 2,7 bilhões).