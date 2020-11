O suspeito foi considerado culpado 18 anos depois Reprodução

Pequim - Em 9 de agosto de 2000, Xiang Minggian presenciou o assassinato do pai. Na época, a criança tinha apenas 9 anos e a polícia não conseguiu encontrar o responsável.

No dia em que o seu pai foi assassinado, Minggian estava brincando com o vizinho Jun. As duas crianças se desentenderam e a família decidiu intervir. Depois, Minggian viu seu pai indo em direção à própria casa e ouviu gritos.

O pai de Minggian, Xiang Wenzhi, havia sido esfaqueado pelo pai de Jun. Wenzhi foi levado para o hospital, mas não resistiu.

A polícia nunca encontrou o responsável. Minggian, então, começou as buscas e, em 2013, descobriu onde o culpado trabalhava.

Minggian observou o homem por dias até que decidiu notificar as autoridades, dizendo que o assassino estava foragido.

Em 10 de outubro de 2018, o Tribunal Popular Intermediário da cidade de Zhaotong considerou Zhang Mouqui culpado pela morte de Xiang Wenzhi.