Nova York - As irmãs gêmeas Amber Tramontana e Autum Shaw deram à luz duas meninas no dia do aniversário de 33 anos, no estado do Tenessee, nos Estados Unidos. Os partos ocorreram com apenas 90 minutos de diferença.



O caso aconteceu no último dia 29, na cidade de Knoxville. De acordo com o portal, as irmãs também ficaram grávidas pela primeira vez na mesma época, e são mães de meninos que, agora, já têm dois anos.

"Fizemos tudo juntas durante toda a nossa vida. Fomos para a faculdade de enfermagem juntas, estávamos grávidas de nossos meninos juntas e o mesmo ocorreu no parto de nossas meninas", disse Autum em entrevista ao "Good Morning America".

De acordo com Autum, ela e a irmã não planejavam engravidar ao mesmo tempo. A mulher disse que ficou grávida no ano passado, mas sofreu um aborto espontâneo em dezembro. Alguns meses depois, descobriu que estava à espera de um bebê e soube que a irmã também. "Houve toda essa espera e um momento muito difícil na perda. Agora vejo que Deus tinha um plano maior", comemorou.

Blakely James, a filha de Amber com o marido, Jim, nasceu primeiro. Pouco tempo depois, nasceu o bebê de sua irmã, Autum, com Scott, batizada de Charleston Scott. As primas nasceram em quartos vizinhos no hospital Fort Sanders Regional.

O médico responsável pelos partos, George Vick, disse que, em 40 anos de carreira, nunca tinha feito parto de gêmeas no dia do aniversário delas. "Amber teve um gostinho do trabalho de parto e eu a vi no dia anterior. Depois, sua irmã é que ficou pronta e então tivemos bebês. Foi como um milagre", relatou o obstetra.