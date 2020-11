Por IG - Delas

Crianças são imprevisíveis e só tirar o olho delas para algo inusitado - como a menina que usou lubrificante como álcool em gel - e até perigoso acontecer. Um menino chinês de cinco anos foi parar no hospital para retirar 123 ímãs magnéticos que engoliu enquanto assistia televisão.

Menino chinês engole 123 imãs enquanto assistia TV Pexels

Segundo o jornal Daily Mail, os pais do garoto saíram para trabalhar o deixaram em casa com a irmã mais velha, de 12 anos. Quando estava fora da vista da adolescente, o menino começou a engolir os ímãs, um por um. A irmã notou que algo estava errado quando o caçula começou a engasgar e deu água para ele. Quando os pais voltaram, ela contou o que aconteceu.

O menino disse para os pais que engoliu apenas um ímã e eles o levaram imediatamente para o médico. O doutor disse que em uma semana o objeto deveria sair naturalmente. Quando o tempo passou e isso não aconteceu, eles decidiram levar o menino ao hospital da Universidade de Guizhou, no sudoeste da China.

No hospital, os médicos tiveram uma surpresa ao fazer um exame de raio-X. Eles localizaram um emaranhado de ímãs no estômago do garoto e tiveram que fazer uma cirurgia de emergência. A operação durou quatro horas e dois instrumentos cirúrgicos quebraram durante o procedimento, como contou o Dr Chen Wanwei. "É raro ver alguém engolir tantos ímãs. O número de ímãs foi relativamente alto e a operação foi longa e difícil", ele contou.