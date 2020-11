Cardeal norte-americano Theodore McCarrick, expulso do sacerdócio em 2019 AFP

Por AFP

Publicado 10/11/2020 12:08

Cidade do Vaticano - O Vaticano negou ter encoberto os abusos sexuais de menores cometidos pelo ex-cardeal norte-americano Theodore McCarrick, expulso do sacerdócio em 2019, e admitiu, em um relatório, erros por ter considerado as informações sobre seus crimes de pedofilia como meros rumores.



Em um relatório de 450 páginas, preparado pela Secretaria de Estado a pedido do papa e divulgado nesta terça-feira, o Vaticano reconheceu que a ascensão ao poder do outrora influente arcebispo de Washington, agora com 90 anos, foi possível sob três pontificados - entre eles o de João Paulo II (1978-2005) -, que fizeram vista grossa aos testemunhos de vários seminaristas.



Publicidade

O influente McCarrick, que por décadas desempenhou um papel fundamental na arrecadação de fundos para a Santa Sé por ricos doadores americanos e se autodenominava "Tio Ted", foi destituído de seu título de cardeal em 2018 e de sua condição de sacerdote em 2019.



Esta decisão inédita foi tomada ao final da investigação iniciada pelo arcebispado de Nova York, após a denúncia em 2017 de um homem que acusou o prelado de ter abusado sexualmente dele nos anos 1970.



Publicidade

O relatório, que se baseia em mais de 90 entrevistas de testemunhas e em dois anos de consultas aprofundadas dos arquivos disponíveis, insiste em que a primeira acusação oficial de pedofilia contra McCarrick foi feita apenas em 2017, após o que o Vaticano reagiu.



Diante dos "graves indícios" revelados na investigação, o papa retirou de McCarrick o título de cardeal e, depois, o sacerdócio.



Publicidade

O caso abalou a hierarquia da Igreja Católica americana, pouco antes da publicação de um relatório devastador sobre os abusos em massa cometidos na Pensilvânia.



O ex-cardeal, que vive desde setembro de 2018 na pequena cidade de Victoria (Kansas), foi acusado sucessivamente de agredir sexualmente outros menores e de ter relações com seminaristas que convidava para ir a sua casa de praia em Nova Jersey por muitas décadas.