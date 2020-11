Imagens viralizaram nas redes sociais e causaram fechamento da fábrica de laticínios Reprodução

Por iG

Publicado 11/11/2020 13:57 | Atualizado 11/11/2020 13:58

Ancara - Um caso bizarro de falta de higiene forçou uma empresa de laticínios da Turquia a fechar uma de suas fábricas após um vídeo viralizar na internet. Nas imagens, um homem aparece tomando banho dentro de um dos caldeirões em que o leite era armazenado.



Bir süt fabrikasında çekilen ve Tiktok'ta paylaşılan 'süt banyosu' videosu.



Fabrikanın 'Konya'da olduğu' iddia ediliyor. pic.twitter.com/erkXhlX0yM — Neden TT oldu? (@nedenttoldu) November 5, 2020

Segundo informações do jornal Hurriyet Daily News, o vídeo foi registrado em uma fábrica na cidade de Cônia, localizada na província da Anatólia Central e se "espalhou como fogo" após cair nas redes sociais. Apenas no Twitter, foram mais de 84 mil visualizações da publicação original desde o último dia 05 de novembro.

Ainda de acordo com a publicação, autoridades de Saúde da província iniciaram uma investigação para descobrir como o incidente ocorreu e fecharam a linha de produção da empresa no local.

Responsável pelo caso, Ali Ergin, chefe do Diretório de Floresta e Agricultura em Cônia, disse que a paralisação das atividades é de interesse público e que a empresa será banida até que a investigação seja finalizada. Além disso, a fábrica foi autuada por colocar vidas humanas em risco.

Em comunicado, os responsáveis pela fábrica de laticínios disseram que o vídeo é enganoso e passa a impressão errada, tratando-se de uma tentativa de sujar o nome da empresa. Na verdade, segundo a nota, o funcionário estaria tomando banho em uma tina própria para isso e utilizando uma mistura de fluídos de limpeza e água, não leite.

Por fim, o texto lamenta que o vídeo tenha sido feito e divulgado online sem o consentimento do colaborador, o que trouxe grandes perdas para a companhia. Além disso, garantiu que também fará uma apuração interna para entender as circunstâncias do caso.