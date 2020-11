Político americano viraliza por causa do sobrenome Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 19:03 | Atualizado 11/11/2020 19:09

Austin - Um político americano do estado do Texas virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, nesta quarta-feira (11). O motivo dessa vez não foi casos de corrupção, mas sim por causa do sobrenome. James Talarico foi descoberto na rede social por brasileiros que usaram do bom humor para contá-lo sobre o significado da palavra no Brasil.

"Estou virando viral no Brasil agora... Aparentemente, 'talarico' é uma gíria brasileira para 'ladrão de esposas'. Olá, Brazil! Estou apenas fazendo uma boa política pública aqui no Texas - prometo que não vou roubar sua garota", escreveu James, logo após compartilhar uma notícia sobre o cantor Vitão, que foi apelidado de talarico por internautas após assumir o namoro com Luísa Sonza.

Confira o tweet de James Talarico:

I’m going viral in Brazil right now...



Apparently “talarico” is Brazilian slang for “wife-stealer.”



Olá, Brazil! I’m just making good public policy here in Texas — I promise I won’t steal your girl. pic.twitter.com/MOxuhxP133 — James Talarico (@jamestalarico) November 11, 2020