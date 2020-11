Por IG - Último Segundo

Publicado 12/11/2020 09:42 | Atualizado 12/11/2020 10:23

São Paulo - Um bebê de poucos dias de vida foi resgatado na última segunda-feira em uma fazenda na cidade de Khatima, na divisa da Índia com o Nepal, após ter sido enterrado vivo. Imagens do momento em que o recém-nascido é retirado da terra foram registradas por pessoas que estavam no local.

Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, o bebê foi encontrado por um fazendeiro que estava trabalhando na terra. Ao perceber que ele ainda estava vivo, rapidamente convocou outras pessoas da região para realizar o resgate. O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra uma mulher tentando reanimar o recém-nascido e o embrulhando em uma manta. As imagens e o vídeo são fortes.

fotogaleria

Ainda de acordo com a publicação, o menino foi encaminhado para um hospital e passa bem. Ele, inclusive, já foi adotado por uma moradora da cidade, que acompanhou o desenrolar do caso e da recuperação do bebê na unidade de atendimento.

Esta não é a primeira vez que algo assim ocorre no país. Em dezembro do ano passado, uma menina prematura foi encontrada em um pote de argila na cidade de Uttar Pradesh quando um morador realizava o enterro da própria filha.