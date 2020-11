Por iG

Publicado 12/11/2020 15:02

Pequim - Descobrir uma traição não é um momento fácil. Descobrir por meio de imagens de uma câmera de segurança pode ser pior. E ainda em uma delegacia! Para compliar ainda mais (se é que isso é possível), tudo isso foi mostrado em um reality show.

O episódio, segundo informações do Daily Mail, aconteceu na China e foi notícia em um programa que mostra policiais resolvendo crimes e casos nas ruas no entorno de West Jiefang Road, um centro comercial em Changsha.

O programa mostra que uma mulher chinesa foi chamada para depor em uma delegacia local depois de um grupo denunciar o marido dela por violência.

Nas cenas gravadas pela câmera de segurança, o marido aparece abraçando e trocando carinhos com uma mulher em um elevador. Ao chegar em um andar, uma pessoa do lado de fora pergunta se eles vão descer, mas o homem entende que estavam chamando a mulher que estava com ele de acompanhante e aí começa uma grande briga.

A esposa assiste a toda a cena na delegacia ao lado do grupo que acusa o marido de agressão e parece bastante surpresa. O marido estava a traindo e ainda se envolveu em uma bela confusão por causa da amante.

Ainda segundo o reality show, o marido foi localizado e também foi para a delegacia. Chegando lá, ele nem teria falado com a esposa, que ainda pediu para que perdoassem o rapaz. No final, ele recebeu apenas uma espécie de advertência pela briga.

As cenas teriam acontecido em setembro do ano passado e, depois da exibição do programa, diversos internautas pediram que a mulher se separasse do marido e se mostraram indignados com a situação.