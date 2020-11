Por IG - Último Segundo

Em Toowoomba, na Austrália, o funcionário de um hospital estava comendo um lanche da cafeteria do local quando encontrou um rato cozido entre as fatias de pão. As informações foram dadas pelo UOL.

O funcionário tirou uma foto do incidente e alertou os trabalhadores do café, que se desculparam. No registro do cliente é possível ver o rabo do rato e um pedaço do corpo cozido no pão.

O café Welbean é um serviço terceirizado no hospital e, de acordo com o Serviço de Saúde Darling Downs, o comércio havia garantido o cumprimento de todas as normas alimentares e de higiene.

“Levamos esse incidente muito a sério, sendo nossa maior prioridade a saúde e a segurança de nossa comunidade, pacientes e funcionários”, declarou um porta-voz da empresa.

Além dos trabalhadores da cafeteria, os administradores do hospital também se desculparam pelo ocorrido.