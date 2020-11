Por IG - Delas

Publicado 13/11/2020 13:07

São Paulo - Alguns pedidos de casamento acabam viralizando na internet, mas não porque são fofos e românticos. Já te contamos a história de uma mulher que quase causou um acidente de barco ao ser pedida em casamento e agora trazemos outra história inusitada. Uma jovem compartilhou no TikTok o vídeo de como o noivo dela fez o pedido e foi simplesmente dentro de um McDonald's.

Alina Dumova compartilhou o vídeo que o então namorado dela gravou. No post, que já tem mais de 13 milhões de visualizações, o rapaz faz um buraco em no hambúrguer e esconde a aliança bem lá no fundo antes de entregar o lanche para a amada. O vídeo não mostra a reação da jovem, mas dias depois dessa publicação ela fez uma nova do ensaio de fotos que eles fizeram para o casamento, quando resolveram tirar uma foto pulando de um barco.



A ideia inusitada do rapaz não agradou muito os usuários o TikTok. "Um anel barato em um sanduíche do McDonald's, quem poderia dizer não", ironizou uma pessoa. "Por que você iria pedir alguém em uma McDonald's e não em um restaurante chique?", perguntou outra. "Isso é estúpido, por que você colocou o anel tão fundo? Ela poderia engasgar. Ainda bem que ela comeu com calma", criticou uma terceira.