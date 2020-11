Manuel Merino (foto) assumiu a presidência no lugar de Martín Vizcarra Reprodução/ Twitter

Por AFP

Publicado 15/11/2020 15:46

Peru - O presidente do Peru, Manuel Merino, anunciou sua renúncia neste domingo (15), cinco dias após tomar posse, em meio a protestos em massa e depois da pressão do Congresso.



"Quero tornar público para todo país que apresento minha renúncia", declarou Merino em uma mensagem ao país transmitida pela televisão, o que deflagrou uma celebração imediata nas ruas de Lima, um dia depois da violenta repressão a manifestações, com saldo de dois mortos e mais de 100 feridos.



O Congresso deve agora nomear um novo presidente, que consiga pacificar o país.



O escolhido será o terceiro presidente em menos de uma semana, em um país duramente atingido pela pandemia do coronavírus e pela recessão econômica, que mergulhou em uma crise política quando o Parlamento removeu o presidente popular Martín Vizcarra em um julgamento a jato na segunda-feira.



Merino disse que, para que não haja "vácuo de poder", os 18 ministros que ele assumiu na quinta-feira permanecerão no cargo temporariamente, embora praticamente todos tenham renunciado após a repressão aos manifestantes no sábado.

O fugaz governante anunciou sua renúncia pouco depois do meio-dia (14h em Brasília). O Congresso designará seu sucessor - escolhido entre os parlamentares - em uma sessão convocada para as 18h (20h em Brasília). Isso significa que, durante seis horas pelo menos, o Peru não terá presidente.