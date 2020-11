Presidente dos EUA, Donald Trump AFP

Por IG - Último Segundo

Publicado 16/11/2020 11:47 | Atualizado 16/11/2020 11:47

São Paulo - Na madrugada desta segunda-feira, o presidente norte-americano Donald Trump voltou a utilizar as redes sociais para criticar a apuração das eleições e apontar, sem qualquer tipo de provas, uma possível "violação à Constituição", que, segundo ele, é escondida pela mídia do país.

Pouco antes de escrever, em caixa alta, a frase "eu ganhei as eleições", em publicação que foi novamente censurada pelo Twitter por conta de contradições com o que é divulgado em mídias internacionais, Trump já havia criticado as redes de "fake news" dos EUA por não lhe darem a oportunidade de mostrar os problemas do pleito.



I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

"Por que a mídia Fake News continuamente assume que Joe Biden ascenderá ao cargo de presidente sem nem mesmo nos deixar mostrar o nosso lado da história, o que nós estamos nos preparando para fazer, de como a nossa grande Constituição foi violada nas eleições de 2020. Ela foi atacada talvez como nunca antes tenha ocorrido", disparou Trump.

Na sequência, o presidente voltou a afirmar que integrantes do partido Republicano que deveriam acompanhar o processo foram retirados dos locais de apuração e que milhões de votos foram alterados pelo Democratas após o término da votação, pontos que sua campanha ainda não foi capaz de provar.

Por fim, Trump atacou o sistema de votos via correio, dizendo que ele não é bom e nem seguro e que "o mundo está vendo" o que está acontecendo nos EUA: "é nossa responsabilidade proteger a Constituição e não deixar que este resultado falso permaneça".