Publicado 17/11/2020 12:16 | Atualizado 17/11/2020 13:55

Uma possível curtida surpreendente deu o que falar entre os internautas nesta terça-feira. Supostamente, o Papa Francisco teria dado um like em uma foto sensual da modelo brasileira Natalia Garibotto e o fato não passou despercebido entre seus mais de dois milhões de seguidores. Foram eles que chamaram atenção da modelo para a curtida do Papa na foto de Natalia, que respondeu com ironia "pelo menos vou para o céu".

Embarcando na brincadeira, a brasileira repostou o suposto like papal, que foi apagado, e escreveu: "hoje eu fui abençoada". Apesar de não ter certeza sobre a veracidade da curtida, essa não teria sido a primeira vez que Francisco teria marcado presença na rede social da mulher, que supostamente recebeu outro like do Papa em uma foto na praia.