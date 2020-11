Imagens foram registradas por colegas da jovem que acompanhavam o resgate Reprodução Twitter

Por IG - Último Segundo

São Paulo - Um diplomata britânico de 61 anos está sendo considerado um herói na China após resgatar uma jovem estudante que estava se afogando após perder o equilíbrio e cair em um rio na cidade de Chongqing no último sábado.

Segundo informações da agência de notícias chinesa Xinhua, Stephen Ellison, que é o cônsul-geral do Reino Unido na cidade, não pensou duas vezes antes de pular nas águas do rio após perceber que a jovem não sabia nadar e começava a se afogar.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe — UK in China (@ukinchina) November 16, 2020

Imagens do resgate, que mostram a jovem com o rosto virado para baixo e muitas pessoas gritando ao redor até a chegada do diplomata, foram compartilhadas pela Embaixada Britânica na China nas redes sociais e acabaram viralizando. No texto, Ellison é exaltado pelo ato de bravura e que todos ficaram "imensamente orgulhosos" de seu heroísmo.

Ainda de acordo com a nota, Zhao Lijian, porta-voz do Ministério do Exterior da China, elogiou o ato heroico de Ellison e afirmou que a jovem passa bem após o episódio: "graças ao resgate, ela conseguiu voltar a respirar e rapidamente recuperou a consciência".