Donald Trump durante visita às tropas em zona de guerra no Iraque AFP

Por AFP

Publicado 17/11/2020 18:18 | Atualizado 17/11/2020 18:21

Os Estados Unidos reduzirão até janeiro o número de suas tropas no Afeganistão e no Iraque, deixando 2.500 militares em cada país, o menor contingente americano em duas décadas de conflito, anunciou o Pentágono, como parte da estratégia militar do presidente em fim de mandato, Donald Trump.

Cerca de 2.000 soldados serão retirados do Afeganistão até 15 de janeiro e outros 500 deixarão o Iraque, informou o ministro da Defesa interino, Christopher Miller, assegurando que a medida reflete o desejo de Trump "de pôr fim de forma exitosa e responsável às guerras no Afeganistão e no Iraque e trazer nossos corajosos soldados para casa".