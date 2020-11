Por IG - Pet

Publicado 18/11/2020 11:39

Socorrista salva cão de lago congelado Reprodução/Internet

Alguns relatos de resgate de pets são mesmo emocionantes, como a cadela que foi retirada dos trilhos do metro. Na Rússia, rolou outra história impressionante e com um final feliz. Um socorrista salvou a vida de um cachorro que ficou preso em um lago congelado na cidade de Nizhny Tagil. Em um vídeo, é possível ver o homem entrando na água e quebrando o gelo com as mãos, até chegar ao animal. Ele estava preso por uma corda e uma mulher ficou a postos com um cobertor para esquentar o bicho em apuros.

Segundo o G1, testemunhas disseram que o cachorro estava correndo atrás de aves, quando uma parte do gelo do lago rompeu e o cachorro ficou preso. De acordo com os habitantes do local, o cão estava vivendo nas ruas desde que o dono dele morreu.