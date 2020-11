Perfil do Papa curte foto sensual de modelo brasileira Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 19:48

O Vaticano vai investigar um "like" dado pelo perfil oficial do Papa Francisco em uma foto sensual de uma modelo brasileira, Natalia Garibotto, conhecida como Nata Gata. As informações são da Agência Católica de Notícias (CNA).



De acordo com a agência, o perfil é administrado por mais de um funcionário da Santa Sé, portanto a investigação busca encontrar o responsável pela curtida na foto.



A imagem curtida pelo perfil mostra a modelo usando um uniforme colegial com calcinha fio-dental.



A CNA informou que a curtida foi retirada no sábado, assim que o caso viralizou.



O Vaticano ainda não se pronunciou sobre o assunto.