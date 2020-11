Vacina da parceria da britânica Astrazeneca com a Universidade de Oxford já está na fase 3 de testes Divulgação

Publicado 19/11/2020 10:24

Rio - A vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca é segura e provoca resposta imune - inclusive em idosos - confirmou um estudo publicado na revista Lancet nesta quinta-feira.

O resultado já havia sido divulgado no final de outubro, após a fase 2 dos testes, mas só agora foi revisado por pares (outros cientistas) e publicado na íntegra.

"As respostas robustas de anticorpos e células T vistas em pessoas mais velhas em nosso estudo são encorajadoras", afirmou Maheshi Ramasamy, consultor e co-investigador do grupo que desenvolve a vacina.



"Esperamos que isso signifique que nossa vacina vá ajudar a proteger algumas das pessoas mais vulneráveis em nossa sociedade, mas mais pesquisa é necessária antes que possamos ter certeza", acrescentou.

No momento, a vacina se encontra na fase 3 dos testes - a última fase antes de sua aprovação -, quando é testada em milhares de pessoas (e não centenas, como na fase 2), podendo ou não confirmar os resultados da fase 2. Segundo o grupo que conduz os estudos, o resultado da fase 3 irá sair antes do fim do ano.