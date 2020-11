(FILES) In this file photo taken on August 24, 2020 Donald Trump Jr. speaks during the first day of the Republican convention at the Mellon auditorium in Washington, DC. - Donald Trump Jr., son of US President Donald Trump, has tested positive for Covid-19, his spokesman said on November 20, 2020. (Photo by Olivier DOULIERY / AFP) AFP

Por AFP

Publicado 20/11/2020 21:35 | Atualizado 20/11/2020 21:42

Nova York - Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, testou positivo para covid-19 e respeita atualmente uma quarentena sem sintomas, informou nesta sexta-feira (20) um porta-voz.



"Don testou positivo no início da semana e tem respeitado uma quarentena desde que recebeu o resultado" do exame, disse o porta-voz, garantindo que o filho do presidente Trump é "totalmente assintomático".