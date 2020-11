Dr. Tiago Miolo comenta sobre o Transplante de Barba Divulgação

A barba é um componente estético capaz de marcar a identidade do homem e o estilo ganhou ainda mais força na atualidade, com isso, o desejo de ter uma barba cheia ficou em evidência no mundo masculino.

Tratamentos clínicos com loções e shampoos podem até ajudar a engrossar os pelos na região da barba, mas não são capazes de estimular o nascimento de cabelos onde não havia raízes anteriormente. Para isso, surge a opção do transplante de barba, que pode ser realizado em pessoas que possuem apenas falhas na barba; para quem deseja cobrir cicatrizes indesejadas; ou em pessoas chamadas de imberbes (nome dado a ausência total de barba).

Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica(SBCP) e da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, o cirurgião plástico Dr. Tiago Miolo explica que o procedimento não é indicado para homens jovens, pois a barba ainda não está formada. É recomendado que se aguarde até por volta dos 30 anos de idade, onde a formação da mesma já estabilizou. O médico também enfatiza que o profissional que irá fazer o procedimento deve ficar atento na consulta pré operatória, sobre o histórico de calvície na família do paciente, pois caso necessite retirar raízes da parte de trás do couro cabeludo, num futuro, para um transplante capilar, poderá não haver muitos cabelos disponíveis, já que muitos foram destinados à barba.

O Dr. Tiago Miolo ainda apontou a complexidade do procedimento e destaca que esse método foca principalmente na naturalidade do resultado para que ninguém repare que foi feito qualquer procedimento cirúrgico na região, através da Extração de Unidades foliculares. “Na barba obedecemos sentido, angulação e direção dos fios, onde na face muda constantemente. A destreza e experiência de quem realiza vale muito, pois está visível na face, tudo para alcançar uma naturalidade desejável. Desde que seja feito com um profissional habilitado no assunto e em um ambiente hospitalar, o procedimento tem tudo pra dar certo”, destacou o médico.

A cirurgia é realizada com anestesia local e leve sedação, feita pela equipe de anestesia. O paciente tem alta no mesmo dia e pode até praticar exercícios leves após dois dias, mas vale destacar que o resultado final não é imediato. Os pelos transplantados caem aos poucos durante o primeiro mês e voltam a crescer somente após três ou quatro meses, pois as raízes ficam em fase de dormência nesse período, se integrando ao novo local. O cirurgião destaca que é necessário tomar cuidado com a exposição ao sol e na forma que se apara a barba durante o primeiro mês: “No primeiro mês o ideal é que se tenha cuidado com a exposição solar e que se apare a barba apenas com a tesoura, sem usar máquina, mas depois disso está liberado. Após os novos pêlos crescerem já pode voltar a se barbear normalmente, pois eles sempre nascerão no mesmo lugar.”

O médico conclui que a moda não indica e nunca indicará uma cirurgia, mas pessoas que desejam a melhora da autoestima por meio deste procedimento, ficam muito satisfeitas, graças às técnicas avançadas e destaca a importância de se procurar um profissional realmente capacitado para fazer tal procedimento. “Todo procedimento estético tem o objetivo de levar a alegria, melhorar a autoestima da pessoa. Se realmente algo a incomoda, procure um profissional para te ajudar.

