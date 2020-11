Mundo & Ciência

ONG realiza 'marcha online' em defesa dos direitos das mulheres

Com o nome Walk for Survival: Marcha Global por Mudanças e presente em mais de 20 países, a campanha ganhou um site, em que as pessoas podem se cadastrar e inserir a distância que percorreram com caminhadas, corridas ou até dentro de casa

Publicado 25/11/2020 16:01 | Atualizado há 18 horas