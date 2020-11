O caso aconteceu na cidade de Almada, em Portugal Maxim Hopman/Unsplash

Por iG Último Segundo

Publicado 26/11/2020 15:40

Na cidade de Almada, em Portugal, um homem de 56 anos teve o celular roubado por um assaltante. Porém, a vítima perseguiu o criminoso, de 31 anos, com o carro e o atropelou. O caso aconteceu na última terça-feira (24) à noite, mas foi noticiado hoje pelo jornal português. De acordo com a publicação, o assaltante ligou para um serviço de socorro ao ser encurralado pela própria vítima do roubo. As informações são do Correio do Manhã.





Assim que chegaram no local, os agentes da Polícia de Segurança Pública confirmaram que o homem que teve o aparelho roubado jogou o carro três vezes sobre o assaltante. Ambos foram detidos — o assaltante, por roubo; a vítima, por tentativa de homicídio — e levados a um hospital.



Segundo o portal, o assaltante foi diagnosticado com ferimentos nas pernas sem gravidade. Já o homem que teve o celular roubado apresentou ferimentos leves em uma das mãos.

Publicidade

Ainda conforme as informações do jornal, o assaltante se apresentou à polícia como jardineiro. Entretanto, os agentes atestaram que ele havia saído da cadeia, por cumprir pena por roubos semelhantes, no começo da semana.