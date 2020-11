Noivo recebe fuzil AK-47 de presente da sogra Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 17:44 | Atualizado 26/11/2020 17:48

Islamabad - Um noivo ganhou um presente inusitado da sogra durante a cerimônia de seu casamento: um fuzil AK-47. O caso aconteceu nesta semana em Islamabad, capital do Paquistão, e o vídeo do momento viralizou nas redes sociais.



De acordo com a emissora News 24 HD, os convidados e a noiva ficaram chocados com a atitude da mulher.



Nas imagens é possível ver o momento da entrega do presente. No início do vídeo, o noivo está sentado ao lado da noiva. De repente a sogra aparece, dá as bênçãos ao casal e, bastante sorridente, entrega a arma.

O fuzil AK-47 foi criado em 1947 por Mikhail Kalashnikov e produzido na antiga União Soviética pela indústria estatal IZH.

Assista ao vídeo: