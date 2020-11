São Paulo - Uma consumidora na Virgínia, nos Estados Unidos da América, acampou em frente a uma loja para ser a primeira a entrar no estabelecimento no dia da Black Friday. Segundo a imprensa local, a intenção dela era comprar um console do PlayStation 5.

Apesar da loucura, ela não quis abrir mão do conforto e por isso levou a cama de casal para a fila. A consumidora passou horas na rua esperando para aproveitar a Black, mas deitada em sua cama.

Pelas imagens divulgadas em uma rede social, é possível ver que há outras pessoas com "apetrechos", como cadeiras, para esperar com mais conforto.

I just want somebody to love me like these guys love the #Ps5.



They skipped Thanksgiving meal to camp outside of @GameStop for 24hrs in Norfolk.



They brought mattresses and bedding. Been here since 6am. Dedication. pic.twitter.com/lEkf2DuvAy