Por AFP

Publicado 28/11/2020 10:27 | Atualizado 28/11/2020 10:29

Intestinos, corações, fígados e outras vísceras de porco voaram nesta sexta-feira (27) em uma tensa sessão parlamentar em Taiwan, em protesto contra a decisão do governo de flexibilizar as restrições para a importação de carne suína dos Estados Unidos.

Não foi a primeira vez que os parlamentares taiwaneses protagonizaram sessões turbulentas, mas a confusão desta sexta foi bastante curiosa.

Legisladores do partido opositor, Kuomintang (KMT), esvaziaram recipientes cheios de vísceras de porco no chão do centro da câmara e depois começaram a atirá-las nos adversários.

WHAT THE? Lawmakers in Taiwan got into a fist fight and threw pig guts at each other over a soon-to-be enacted policy that would allow imports of U.S. pork and beef.



pic.twitter.com/CoW1IBmkVb — Austin Kellerman (@AustinKellerman) November 28, 2020

O governo taiwanês anunciou recentemente que permitirá as importações de porco dos Estados Unidos com Ractopamina, medicamento usado para agilizar o crescimento dos animais, a partir de 1º de janeiro.



O remédio está proibido na União Europeia e na China.



As autoridades americanas deixaram claro que as restrições às importações de carne suína e bovina são um obstáculo para a assinatura de um acordo comercial entre Taiwan e Estados Unidos.



A presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, e seu Partido Progressista Democrático (DPP), com maioria no Parlamento, esperam que a flexibilização das restrições abra o caminho para o acordo.



Mas muitos se opõem em Taiwan às importações de porco americano e o KMT não desperdiçou a oportunidade após uma série de reveses eleitorais.



No último fim de semana, dezenas de milhares de pessoas participaram da feira anual do trabalho, na qual a oposição às importações de porco foi o tema principal.



A poderosa indústria suína taiwanesa teme a concorrência dos Estados Unidos.



Quando estava na oposição o DPP realizou uma dura campanha contra a ractopamina e agora o KMT os acusa de hipocrisia.



O partido no governo defende agora que este aditivo não é uma ameaça para a saúde e o acordo incentivará os laços com os Estados Unidos, um valioso sócio comercial e um aliado estratégico contra a China.



"Sentimos ter lançado vísceras de porco no Parlamento, mas isto é para destacar o assunto", disse à imprensa o Parlamento opositor Lin Wei-chou.



Lin Chu-yin, uma parlamentar do DPP, publicou fotos do espetáculo em sua conta no Facebook.



"O partido da oposição tem o direito a protestar, mas não deveria desperdiçar comida", escreveu.