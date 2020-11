Xi Jinping, Presidente da República Popular da China AFP

Por AFP

Publicado 28/11/2020 11:50

Pequim - A China inaugurou na sexta-feira o seu primeiro reator produzido localmente, o Hualong One, uma etapa significativa no plano de independência ante a tecnologia ocidental.



O reator, que foi conectado na sexta-feira à rede elétrica nacional, pode produzir 10 bilhões de KW/H de energia elétrica a cada ano e reduzir em 8,16 milhões de toneladas as emissões de dióxido de carbono, segundo a Corporação Nacional Chinesa Nuclear (CNNC).



Publicidade

A China rompe assim o "monopólio da tecnologia estrangeira no âmbito nuclear", celebrou a CNNC em um comunicado.



As centrais nucleares chinesas forneceram apenas 5% das necessidades de energia elétrica do país em 2019, segundo a Administração Nacional de Energia, mas a cota aumentará com o objetivo da China de alcançar a neutralidade nas emissões de carbono até 2060.



Publicidade

A redução da dependência da tecnologia ocidental em setores estratégicos, como o nuclear, é um objetivo central da estratégia chinesa definida no plano "Made in China 2025".



O governo destinou bilhões de dólares de subsídios públicos para que as empresas chinesas consigam alcançar a meta, uma política que irrita os sócios comerciais da China e gerou uma guerra comercial com os Estados Unidos.



Publicidade

A China tem 47 centrais nucleares com uma capacidade total de 48,75 milhões de KW, a terceira maior do planeta, atrás dos Estados Unidos e da França.