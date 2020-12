Vacina de Oxford poderá ter uso combinado com vacina russa AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 11/12/2020 08:43 | Atualizado 11/12/2020 09:02

São Paulo - A farmacêutica britânica AstraZeneca disse nesta sexta-feira que irá colaborar com o Instituto de Pesquisa Gamaleya da Rússia para combinar sua própria vacina experimental para covid-19 com a Sputnik V, do instituto russo. De acordo com a companhia, a administração repetida de um imunizante provavelmente aumentará a eficácia da imunização, tanto no caso de múltiplas injeções da mesma vacina quanto de uma combinação de diferentes vacinas.

A AstraZeneca disse que está, portanto, explorando maneiras de entender se duas vacinas baseadas em adenovírus podem ser combinadas com sucesso. Segundo a farmacêutica, avaliar diferentes tipos de vacinas para covid-19 em combinação pode ajudar a desbloquear sinergias na proteção e melhorar o acesso ao imunizante.

Também nesta sexta-feira, o CEO do Fundo Soberano Russo que participa no desenvolvimento da vacina, Kirill Dmitriev, afirmou que propôs à AstraZeneca o uso de um dos dois componentes da vacina Sputnik V em novembro.



"A AstraZeneca aceitou a proposta (...) de usar um dos dois vetores da vacina Sputnik V nos testes clínicos adicionais de sua própria vacina, que começarão antes do fim do ano", indicou o fundo soberano.



A Rússia afirmou que sua vacina tem eficácia de 95%. Atualmente está na fase 3 de testes clínicos em 40.000 voluntários. O país iniciou na semana passada a vacinação em parte da população.



“Isso mostra a força da tecnologia Sputnik V e nossa disposição e desejo de fazer parceria com outras vacinas para lutar juntos contra a covid", afirmou Dmitriev.

A AstraZeneca e a Universidade de Oxford anunciaram que sua vacina tem eficácia de 70% em média.

* Com informações da AFP